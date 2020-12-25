Суперник гірників тимчасово залишився без наставника

Джерело - Чемпіон.

Чинний чемпіон Ізраїлю Маккабі з Тель-Авіва відправив у відставку Гіоргоса Доніса з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причини такого рішення не повідомляються

מכבי תל אביב מודיעה על עזיבתו של גאורגיוס דוניס וצוותו.

המועדון מעוניין להודות לגאורגיוס ועוזריו על מסירותם מאז הצטרפו למועדון הכדורגל מכבי תל אביב.

אנו מאחלים להם הצלחה בכל אשר יפנו. pic.twitter.com/NA6uYOJqqY — Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) December 23, 2020

Незважаючи на вихід в плей-оф Ліги Європи, Маккабі Тель-Авів не зовсім вдало грає в поточному сезоні чемпіонату Ізраїлю. Чинний чемпіон ліги після 12 турів займає лише третє місце в таблиці, програючи відразу 8 очок лідируючому Маккабі з Хайфи.

Нагадаємо, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря Маккабі на своєму полі зіграє 18 лютого 2021 року.

Раніше, Шахтар назвав претендентів на звання найкращого гравця року.