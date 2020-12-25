Джерело - Чемпіон.
Чинний чемпіон Ізраїлю Маккабі з Тель-Авіва відправив у відставку Гіоргоса Доніса з посади головного тренера команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Причини такого рішення не повідомляються
מכבי תל אביב מודיעה על עזיבתו של גאורגיוס דוניס וצוותו.— Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) December 23, 2020
המועדון מעוניין להודות לגאורגיוס ועוזריו על מסירותם מאז הצטרפו למועדון הכדורגל מכבי תל אביב.
אנו מאחלים להם הצלחה בכל אשר יפנו. pic.twitter.com/NA6uYOJqqY
Незважаючи на вихід в плей-оф Ліги Європи, Маккабі Тель-Авів не зовсім вдало грає в поточному сезоні чемпіонату Ізраїлю. Чинний чемпіон ліги після 12 турів займає лише третє місце в таблиці, програючи відразу 8 очок лідируючому Маккабі з Хайфи.
Нагадаємо, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря Маккабі на своєму полі зіграє 18 лютого 2021 року.
Раніше, Шахтар назвав претендентів на звання найкращого гравця року.