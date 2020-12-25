 Маккабі Тель-Авів відправив у відставку головного тренера | Футбол | Champion.com.ua
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Маккабі Тель-Авів відправив у відставку головного тренера

Сьогодні 21:09 252 0
Суперник гірників тимчасово залишився без наставника
Маккабі Тель-Авів відправив у відставку головного тренера
#Маккабі

Джерело - Чемпіон.

Чинний чемпіон Ізраїлю Маккабі з Тель-Авіва відправив у відставку Гіоргоса Доніса з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причини такого рішення не повідомляються

Незважаючи на вихід в плей-оф Ліги Європи, Маккабі Тель-Авів не зовсім вдало грає в поточному сезоні чемпіонату Ізраїлю. Чинний чемпіон ліги після 12 турів займає лише третє місце в таблиці, програючи відразу 8 очок лідируючому Маккабі з Хайфи.

Нагадаємо, перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря Маккабі на своєму полі зіграє 18 лютого 2021 року.

Раніше, Шахтар назвав претендентів на звання найкращого гравця року.

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