Шахтар назвав претендентів на звання найкращого гравця року

Шахтар вибирає найкращого гравця року

Шахтар визначився зі списком гравців, які боротимуться за звання найкращого у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Уболівальники гірників обиратимуть із 7 номінантів, які хоча б раз отримували нагороду найкращого гравця місяця.

Лише один гравець Шахтаря може похвалитися званням найкращого у двох місяцях – Тете (жовтень, листопад). Всі інші вигравали лише по одному разу. Це Тайсон (березень), Марлос (червень), Соломон (липень), Мораєс (серпень), Корнієнко (вересень) і Трубін (грудень).

Раніше, Коваленко визначився зі своїм майбутнім у Шахтарі.