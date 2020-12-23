 Артета: Найближчі матчі вирішать сезон Арсенала | Футбол | Champion.com.ua
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Артета: Найближчі матчі вирішать сезон Арсенала

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Мікель Артета прокоментував поразку від Манчестер Сіті у Кубку ліги
Артета: Найближчі матчі вирішать сезон Арсенала
#Арсенал, #Артета

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета оцінив перспективи команди після поразки від Манчестер Сіті у матчі 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Такий суперник, якщо дарувати йому голи, робить перемогу для тебе неможливою. У кожному матчі відбувається дуже дивні справи, і вони все ускладнюють.

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Нам потрібно перевернути гру. Немає ніяких сумнівів, що найближчі матчі вирішать наш сезон. Грунтуючись на тому, що ми показали сьогодні в матчі з серйозним суперником, в моїй команді є бійці.

Так, у мене є бійці", - сказав Артета.

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