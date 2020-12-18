Секретар КДК УАФ: У рапорті арбітрів не було жодного запису стосовно Луческу

КДК УАФ прийняв рішення про покарання головного тренера Динамо Мірчі Луческу, який в матчі УПЛ проти Колоса вийшов в центр поля, дискваліфікувати умовно лише на один матч.

Про це заявив секретар організації Ігор Грищенко.

"Ми проаналізували поведінку головного тренера київського Динамо Мірчі Луческу в матчі проти Колоса. А саме те, що він покинув межі технічної зони, вийшов на поле і проявив незгоду з рішенням арбітра. Було прийняте рішення попередити головного тренера і застосувати дискваліфікацію на один матч умовно. Також звернули увагу комітету арбітрів на те, що в рапорті суддів не було жодного запису стосовно цього інциденту. Рішення було прийняте на підставі інформації, яку надав делегат матчу", - заявив Грищенко.