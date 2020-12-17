Пирйнято рішення по матчу Інгулець - Шахтар

Джерело - УАФ.

КДК прийняв рішення зарахувати Інгульцю технічну поразку в матчі 13-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Комітет встановив провину клубу з Петрового в незабезпеченні підготовки поля стадіону Зірка до матчу.

Поразку зараховано відповідно до ч. 6 ст.10 регламенту УПЛ. Також Інгулець оштрафований на 50 тисяч гривень.

Матч повинен був відбутися 13 грудня, але делегат зустрічі після наради з арбітрами скасував гру через неготовність поля. На стадіоні не був включений підігрів. Інгулець пропонував Шахтареві перенести матч на весну.

Гірникам присудили технічну перемогу 3:0, команда йде на 2-му місці, відстаючи від Динамо на 1 очко. Інгулець залишився на 10-й позиції.