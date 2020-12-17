Левандовський - найкращий гравець року за версією ФІФА

Джерело - Чемпіон.
Польський нападник Баварії Роберт Левандовський був визнаний найкращим гравцем року за версією ФІФА.
Про це повідомляє пресслужба організації.
У боротьбі за цю нагороду він випередив Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.
🏆 He's done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men's Player for the first time!— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2020
🔴 @FCBayern | @LaczyNasPilka 🇵🇱 pic.twitter.com/TK34hTXcsS
Поляк став найкращим бомбардиром Бундесліги та Ліги чемпіонів, вигравши ці турніри.
Раніше Левандовський потрапив у команду року.