Левандовський - найкращий гравець року за версією ФІФА

Польський нападник Баварії Роберт Левандовський був визнаний найкращим гравцем року за версією ФІФА.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У боротьбі за цю нагороду він випередив Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

🏆 He's done it! @lewy_official overcomes two of the greatest players in history to become #TheBest FIFA Men's Player for the first time!



🔴 @FCBayern | @LaczyNasPilka 🇵🇱 pic.twitter.com/TK34hTXcsS