Левандовський - найкращий гравець року за версією ФІФА

У боротьбі за цю нагороду він випередив Роналду та Мессі

Джерело - Чемпіон.

Польський нападник Баварії Роберт Левандовський був визнаний найкращим гравцем року за версією ФІФА.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У боротьбі за цю нагороду він випередив Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

Поляк став найкращим бомбардиром Бундесліги та Ліги чемпіонів, вигравши ці турніри.

Раніше Левандовський потрапив у команду року.

Нагадаємо, Клопп - найкращий тренер 2020 за версією ФІФА.