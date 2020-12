Клопп - найкращий тренер 2020 за версією ФІФА

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп був визнаний найкращим коучем року за версією ФІФА.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Німець здобув титул АПЛ з "мерсесайдцями".

Конкурентами Клоппа за цю нагороду були Марсело Б'єлса(Лідс) та Ганс-Дітер Флік(Баварія).

🏆🏆 It's back-to-back crowns for Jurgen Klopp! Congratulations to the @LFC boss on becoming the first to win #TheBest FIFA Men's Coach twice 🔴#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/VfsfVdwDqf