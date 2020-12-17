 Клопп - найкращий тренер 2020 за версією ФІФА | Футбол | Champion.com.ua
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Клопп - найкращий тренер 2020 за версією ФІФА

Сьогодні 21:11 135 0
Німець здобув титул АПЛ з Ліверпулем
Клопп - найкращий тренер 2020 за версією ФІФА
#Клопп, #Ліверпуль

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп був визнаний найкращим коучем року за версією ФІФА.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Німець здобув титул АПЛ з "мерсесайдцями".

Конкурентами Клоппа за цю нагороду були Марсело Б'єлса(Лідс) та Ганс-Дітер Флік(Баварія).

Нагадаємо, Ноєр - найкращий голкіпер року за версією ФІФА.

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