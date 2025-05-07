Забоксує його до смерті: тренер Кроуфорда – про бій із Канело

Берні Девіс, член тренерського штабу володаря титулу WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) вважає, що абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) не зможе нічого протиставити стилю американського боксера.

Цитує тренера Boxing News 24.

"Кроуфорд має швидкість та інтелект, щоб протидіяти будь-чому, що має Альварес. Канело спритний. Він завдає цих широких ударів туди, де ви знаходитесь. Канело Альварес – універсальний боєць. Бад Кроуфорд — боєць найвищого рівня. 12 вересня буде феєрверк. Ми зробимо його нікчемним. Кроуфорд забоксує його до смерті. Він дістане цього хлопця та розіб'є його. Це буде більш шокуюче, ніж бій з Ерролом Спенсом, хоча він, можливо, не поб'є його так сильно, як побив Еррола Спенса. Можливо, це не буде настільки руйнівним, як знищення Еррола, але буде ясно, що він його б’є", – сказав Девіс.

Об'єднувальний бій між Альваресом та Кроуфордом відбудеться 12 вересня у Лас-Вегасі, США.

Раніше повідомлялося, що Сауль може провести бій з блогером Джейком Полом. Проте Канело підписав довготривалу угоду з головою управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейхом, через що його бій з Полом скасувався.

Щодо Кроуфорда, то 37-річний боксер у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).