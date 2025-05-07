Всі пропущені матчі зіграно: турнірна таблиця УПЛ після 27 турів

У середу, 7 травня, відбувся перенесений матч 21 туру УПЛ, у якому Кривбас розгромив Лівий Берег із рахунком 4:0.

Таким чином, був зіграний останній із пропущених матчів поточного чемпіонату. Вперше за тривалий час усі 16 команд чемпіонату мають однакову кількість зіграних матчів – по 27.

Кривбас завдяки перемозі над Лівим Берегом набрав 43 очки та наздогнав у турнірній таблиці Полісся та Карпати. Команда Юрія Вернидуба йде шостою, поступаючись житомирянам і львів’янам за додатковими показниками.

Лідирувати продовжує Динамо, яке за три тури до фінішу випереджає Олександрію на 4 очки. Шахтар із 57 балами вже йде третім, втративши навіть теоретичні шанси захистити свій чемпіонський титул.

У боротьбі за виживання вкрай скрутна ситуація у Чорноморця, який на 5 очок відстає від зони перехідних матчів. Ще можуть опуститися у цю зону Колос, ЛНЗ і Оболонь.

Турнірна таблиця УПЛ після 27 турів

Динамо – 67 балів (27 матчів); Олександрія – 63 (27); Шахтар – 57 (27); Полісся – 43 (27); Карпати – 43 (27); Кривбас – 43 (27); Зоря – 36 (27); Верес – 35 (27); Рух – 34 (27); Колос – 29 (27); ЛНЗ – 29 (27); Оболонь – 28 (27); Ворскла – 25 (27); Лівий берег – 23 (27); Інгулець – 20 (27). Чорноморець – 18 (27);