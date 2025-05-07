Всі пропущені матчі зіграно: турнірна таблиця УПЛ після 27 турів
У середу, 7 травня, відбувся перенесений матч 21 туру УПЛ, у якому Кривбас розгромив Лівий Берег із рахунком 4:0.
Таким чином, був зіграний останній із пропущених матчів поточного чемпіонату. Вперше за тривалий час усі 16 команд чемпіонату мають однакову кількість зіграних матчів – по 27.
Кривбас завдяки перемозі над Лівим Берегом набрав 43 очки та наздогнав у турнірній таблиці Полісся та Карпати. Команда Юрія Вернидуба йде шостою, поступаючись житомирянам і львів’янам за додатковими показниками.
Лідирувати продовжує Динамо, яке за три тури до фінішу випереджає Олександрію на 4 очки. Шахтар із 57 балами вже йде третім, втративши навіть теоретичні шанси захистити свій чемпіонський титул.
У боротьбі за виживання вкрай скрутна ситуація у Чорноморця, який на 5 очок відстає від зони перехідних матчів. Ще можуть опуститися у цю зону Колос, ЛНЗ і Оболонь.
Турнірна таблиця УПЛ після 27 турів
- Динамо – 67 балів (27 матчів);
- Олександрія – 63 (27);
- Шахтар – 57 (27);
- Полісся – 43 (27);
- Карпати – 43 (27);
- Кривбас – 43 (27);
- Зоря – 36 (27);
- Верес – 35 (27);
- Рух – 34 (27);
- Колос – 29 (27);
- ЛНЗ – 29 (27);
- Оболонь – 28 (27);
- Ворскла – 25 (27);
- Лівий берег – 23 (27);
- Інгулець – 20 (27).
- Чорноморець – 18 (27);