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Всі пропущені матчі зіграно: турнірна таблиця УПЛ після 27 турів

Олег Дідух — 7 травня 2025, 15:37
Всі пропущені матчі зіграно: турнірна таблиця УПЛ після 27 турів

У середу, 7 травня, відбувся перенесений матч 21 туру УПЛ, у якому Кривбас розгромив Лівий Берег із рахунком 4:0.

Таким чином, був зіграний останній із пропущених матчів поточного чемпіонату. Вперше за тривалий час усі 16 команд чемпіонату мають однакову кількість зіграних матчів – по 27.

Кривбас завдяки перемозі над Лівим Берегом набрав 43 очки та наздогнав у турнірній таблиці Полісся та Карпати. Команда Юрія Вернидуба йде шостою, поступаючись житомирянам і львів’янам за додатковими показниками.

Лідирувати продовжує Динамо, яке за три тури до фінішу випереджає Олександрію на 4 очки. Шахтар із 57 балами вже йде третім, втративши навіть теоретичні шанси захистити свій чемпіонський титул.

У боротьбі за виживання вкрай скрутна ситуація у Чорноморця, який на 5 очок відстає від зони перехідних матчів. Ще можуть опуститися у цю зону Колос, ЛНЗ і Оболонь.

Турнірна таблиця УПЛ після 27 турів

  1. Динамо – 67 балів (27 матчів);
  2. Олександрія – 63 (27);
  3. Шахтар – 57 (27);
  4. Полісся – 43 (27);
  5. Карпати – 43 (27);
  6. Кривбас – 43 (27);
  7. Зоря – 36 (27);
  8. Верес – 35 (27);
  9. Рух – 34 (27);
  10. Колос – 29 (27);
  11. ЛНЗ – 29 (27);
  12. Оболонь – 28 (27);
  13. Ворскла – 25 (27);
  14. Лівий берег – 23 (27);
  15. Інгулець – 20 (27).
  16. Чорноморець – 18 (27);
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Верес Динамо Київ Інгулець Колос Кривбас Лівий берег ЛНЗ Оболонь Олександрія Полісся Рух Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар Донецьк Зоря Луганськ Ворскла Полтава Карпати Львів

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