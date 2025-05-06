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Інтер – Барселона: відео голів матчу

Богдан Войченко — 6 травня 2025, 22:44
Інтер – Барселона: відео голів матчу
Гол Мартінеса
FC Inter

У вівторок, 6 травня, у межах матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів Інтер приймає Барселону.

Вже у середині першого тайму господарі використали помилку в обороні каталонців, вивівши Лаутаро Мартінеса на порожні ворота. Аргентинець не схибив.

У кінці перших 45-хвилин арбітр назначив пенальті у ворота "синьо-гранатових". Вирок нещадно виконав Хакан Чалханоглу.

На старті другого тайму Барселона зуміла скоротити відстань до Інтера завдяки голу Еріка Гарсії.

Через декілька хвилин чергова подача каталонців у карний майданчик "нерадзуррі" завершилась голом. Дані Ольмо замкнув навіс на дальній стінці.

На останніх хвилинах матчу Рафінья таки вразив ворота Яна Зоммера, вивівши Барселону вперед.

Коли здавалося, що каталонці таки вирвали путівку у фінал, Ачербі вирвав нічию, пішовши в атаку і замкнувши простріл з флангу.

В екстра-таймі Інтер знову вийшов вперед! Фраттезі більярдним пострілом зробив рахунок 4:3.

Нагадаємо, перший матч між командами завершився результативною нічиєю із рахунком 3:3.

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