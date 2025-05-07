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Сон пропустить півфінал Ліги Європи проти Буде/Глімт

Олександр Булава — 7 травня 2025, 22:00
Сон пропустить півфінал Ліги Європи проти Буде/Глімт
Сон Хин Мін
Spurs

Південнокорейський нападник Тоттенгема Сон Хин Мін не зіграє у матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи проти Буде/Глімт.

Про це повідомляє The Spurs Express.

Відсутність гравця підтвердив головний тренер "шпор" Анже Постекоглу. 32-річний капітан залишився у Лондоні та не полетів з командою у Норвегію.

Сон продовжує відновлюватись від травми. Його очікують побачити у матчі АПЛ проти Крістал Пелес, який відбудеться 11 травня.

Нагадаємо, Тоттенгем виграв перший матч проти Буде/Глімт з рахунком 3:1. Гра-відповідь відбудеться у четвер, 8 травня, о 22:00.

Раніше повідомлялося, що основний півзахисник Тоттенгем Джеймс Меддісон вибув до кінця поточного сезону через травму коліна.

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