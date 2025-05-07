ПСЖ – Арсенал: відео голів матчу

У середу, 7 травня, у межах півфіналу Ліги чемпіонів ПСЖ приймає на своєму полі Арсенал.

Матч проходить на арені "Парк де Пренс", який вміщає у себе 48 тисяч фанатів.

На 28-й хвилині Фабіан Руїс першим опинився на добиванні перед карним майданчиком суперника, потужно пробивши у верхній кут воріт. Голкіпер не мав шансів на успіх.

На "Чемпіоні" також доступна текстова трансляція гри.

Нагадаємо, у паралельному півфіналі путівку до наступного етапу здобув Інтер. "Нерадзуррі" у драматичному матчі здолали Барселону.