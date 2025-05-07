Надто багато пропустили: Первак – про поразку від Кривбаса

Головний тренер Лівого Берега Віталій Первак оцінив поразку від Кривбаса (0:4) у перенесеному 21 турі Української Прем'єр-ліги.

Цитує тренера пресслужба криворіжців.

"Щодо гри: особливо нічого коментувати. Кривбас нас переграв, але ми ще й примудрилися пропустити чотири м’ячі. Вважаю, це занадто багато. Але ми не опускаємо голови, працюємо і будемо боротися до кінця.

План на гру? В пріоритеті була дисциплінована гра в обороні з швидким виходом в атаку. І коли нас пресингують: не допомагати Кривбасу у їх пресингу. А сьогодні вийшло навпаки. Кривбас нас пресингував, а ми примудрились їм подарувати прості м’ячі – от і все. І вони скористалися своїм моментом", – розповів він.