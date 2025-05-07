Надто багато пропустили: Первак – про поразку від Кривбаса
Головний тренер Лівого Берега Віталій Первак оцінив поразку від Кривбаса (0:4) у перенесеному 21 турі Української Прем'єр-ліги.
Цитує тренера пресслужба криворіжців.
"Щодо гри: особливо нічого коментувати. Кривбас нас переграв, але ми ще й примудрилися пропустити чотири м’ячі. Вважаю, це занадто багато. Але ми не опускаємо голови, працюємо і будемо боротися до кінця.
План на гру? В пріоритеті була дисциплінована гра в обороні з швидким виходом в атаку. І коли нас пресингують: не допомагати Кривбасу у їх пресингу. А сьогодні вийшло навпаки. Кривбас нас пресингував, а ми примудрились їм подарувати прості м’ячі – от і все. І вони скористалися своїм моментом", – розповів він.
Також тренер відповів на запитання про проведення матчів у Кривому Розі.
"Я не маю таких повноважень – щось говорити, щось радити. У цих закулісних розмовах ми не приймали участі – це я впевнений на 100%. А грати чи не грати – це тільки військова адміністрація має приймати рішення.
У Кривому Розі, звісно, треба грати, тому що тут живуть вболівальники. А те, що ми приїхали ще раз – ну, така ситуація. Шахтар приїхав, також Динамо Київ сюди приїжджали, сюди всі їхали. Так що тут всі мають бути в однакових умовах. Мені нема стосовно цього щось коментувати, якщо чесно", – розповів Первак.
Лівий берег залишився на 14-й позиції у турнірній таблиці чемпіонату України з 23 балами в активі.