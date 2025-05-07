Трамп побоюється, що китайські спортсмени почнуть домінувати в снукері
Лідер світового рейтингу снукеристів Джадд Трамп очікує, що настане ера домінації китайських гравців, оскільки вони більше працюють над собою в дитячому віці.
Слова Джадда цитує GBnews.
"Я просто думаю, що діти з Великої Британії не хочуть так наполегливо працювати. Ось і все.
Я не думаю, що у них менше шансів. Я не думаю, що вони хочуть цього так сильно, як деякі гравці у Китаю.
Багато дітей сьогодні, мабуть, ведуть надто розкішний спосіб життя. Вони хочуть усі найновіші гаджети та кросівки і не бажають замикатися в кімнаті на 5-6 годин на день (щоб тренуватися за столом – прим.), як це роблять багато китайських гравців", – сказав Трамп.
Нагадаємо, Чжао Сіньтун став чемпіоном світу. Він став першим представником Китая, який зумів це зробити.
У шістнадцятку найкращих гравців у снукер наразі входить п'ять представників Китаю.