Трамп побоюється, що китайські спортсмени почнуть домінувати в снукері

Лідер світового рейтингу снукеристів Джадд Трамп очікує, що настане ера домінації китайських гравців, оскільки вони більше працюють над собою в дитячому віці.

Слова Джадда цитує GBnews.

"Я просто думаю, що діти з Великої Британії не хочуть так наполегливо працювати. Ось і все.

Я не думаю, що у них менше шансів. Я не думаю, що вони хочуть цього так сильно, як деякі гравці у Китаю.

Багато дітей сьогодні, мабуть, ведуть надто розкішний спосіб життя. Вони хочуть усі найновіші гаджети та кросівки і не бажають замикатися в кімнаті на 5-6 годин на день (щоб тренуватися за столом – прим.), як це роблять багато китайських гравців", – сказав Трамп.