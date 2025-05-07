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Трамп побоюється, що китайські спортсмени почнуть домінувати в снукері

Руслан Травкін — 7 травня 2025, 12:47
Трамп побоюється, що китайські спортсмени почнуть домінувати в снукері
Джадд Трамп
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Лідер світового рейтингу снукеристів Джадд Трамп очікує, що настане ера домінації китайських гравців, оскільки вони більше працюють над собою в дитячому віці.

Слова Джадда цитує GBnews.

"Я просто думаю, що діти з Великої Британії не хочуть так наполегливо працювати. Ось і все.

Я не думаю, що у них менше шансів. Я не думаю, що вони хочуть цього так сильно, як деякі гравці у Китаю.

Багато дітей сьогодні, мабуть, ведуть надто розкішний спосіб життя. Вони хочуть усі найновіші гаджети та кросівки і не бажають замикатися в кімнаті на 5-6 годин на день (щоб тренуватися за столом – прим.), як це роблять багато китайських гравців", – сказав Трамп. 

Нагадаємо, Чжао Сіньтун став чемпіоном світу. Він став першим представником Китая, який зумів це зробити.

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У шістнадцятку найкращих гравців у снукер наразі входить п'ять представників Китаю. 

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Джадд Трамп

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