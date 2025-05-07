Реал спробує безплатно підписати захисників Арсенала та Ліверпуля

Центральні захисники Арсенала та Ліверпуля Вільямс Саліба та Ібраїм Конате можуть продовжити кар'єру в мадридському Реалі.

Про це повідомляє іспанське видання Marca.

Перехід обох центрбеків оцінюються приблизно в 100 млн євро за кожного, що відштовхує "вершкових" від трансферу в літнє трансферне вікно.

Реал готовий дочекатися завершення контракту гравців, щоб підписати їх на правах вільних агентів. Заважимо, що угода Конате розрахована до літа 2026-го, а Саліби до 2027 року.

Раніше до мадридців безплатно переходили Антоніо Рюдігер, Кіліан Мбаппе, Давід Алаба, а також до Реала влітку має приєднатися правий захисник Ліверпуля Трент Александр-Арнольд, який відмовився продовжити контракт з Ліверпулем.

У нинішньому сезоні 25-річний Ібраїм Конате провів за Ліверпуль 39 матчів в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 2 асисти.

24-річний Вільямс Саліба відіграв за Арсенал 48 поєдинків у поточній кампанії, двічі відзначившись забитими м'ячами.