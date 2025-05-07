Хочем зберегти найкращих гравців: Аморім – про потенційний відхід Фернандеша
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім відреагував на інформацію про можливий перехід капітана Бруну Фернандеша у саудівський Аль-Хіляль.
Цитує наставника Sky Sport.
"Це легко зрозуміти. Він найкращий гравець, нам потрібні найкращі гравці. Він лідер і капітан, тому він справді важливий.
Це нормально, що багато клубів хочуть таких гравців, як Бруно та Гарначо, але ми хочемо зберегти наших найкращих гравців", – заявив Аморім.
Нагадаємо, саудівський клуб зробив Фернандеша однією зі своїх головних цілей на літнє трансферне вікно, зберігши свій бюджет після проваленого трансферу вінгера Ліверпуля Мохаммеда Салаха – близько 510 мільйонів фунтів.
Бруну проводить фантастичний індивідуальний сезон, в якому він забив 19 голів і віддав 16 результативних передач у 52 матчах у всіх турнірах.
Раніше стало відомо, що тінейджер "червоних дияволів" вписав своє ім'я в історію клубу в матчі проти Брентфорда Ярмолюка