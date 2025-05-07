Хочем зберегти найкращих гравців: Аморім – про потенційний відхід Фернандеша

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім відреагував на інформацію про можливий перехід капітана Бруну Фернандеша у саудівський Аль-Хіляль.

Цитує наставника Sky Sport.

"Це легко зрозуміти. Він найкращий гравець, нам потрібні найкращі гравці. Він лідер і капітан, тому він справді важливий. Це нормально, що багато клубів хочуть таких гравців, як Бруно та Гарначо, але ми хочемо зберегти наших найкращих гравців", – заявив Аморім.

Нагадаємо, саудівський клуб зробив Фернандеша однією зі своїх головних цілей на літнє трансферне вікно, зберігши свій бюджет після проваленого трансферу вінгера Ліверпуля Мохаммеда Салаха – близько 510 мільйонів фунтів.

Бруну проводить фантастичний індивідуальний сезон, в якому він забив 19 голів і віддав 16 результативних передач у 52 матчах у всіх турнірах.

Раніше стало відомо, що тінейджер "червоних дияволів" вписав своє ім'я в історію клубу в матчі проти Брентфорда Ярмолюка