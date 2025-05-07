Дворазова призерка Олімпійських ігор знайшла свої крадені медалі на маркетплейсі

Дворазова призерка Олімпіади, дзюдоїстка Гелла Вандекавеє, знайшла свої крадені медалі на маркетплейсі 2dehands.be.

Про це повідомляє Sporza.be/nl.

Продавець, який стверджує, що купив їх чесно, змушений був віддати нагороди поліції.

"Я була шокована сьогодні вранці, коли мене завалили повідомленнями про те, що мої олімпійські медалі продаються. Це все дуже захопливо", – заявила Гелла.

За її словами, першим їй написав колекціонер нагород із Нідерландів, який побачив оголошення про продаж.

Вона швидко впізнала їх, оскільки на медалях було вигравірувано її ім'я. Вандекавеє приємно здивована, але не розуміє, чому хтось виставив ці медалі на продаж в Інтернеті.

"Коли півтора року тому вкрали мої медалі, це привернуло чимало уваги ЗМІ. Треба було б бути майже з іншої планети, щоб пропустити цю новину. Яким же дурнем можна бути, щоб виставити ці медалі на продаж онлайн на 2dehands.be?", – сказала колишня спортсменка.

На ОІ-1996 вона стала срібною призеркою, а через чотири роки здобула бронзу. Шість місяців тому МОК подарував їй репліки цих нагород. Вона не зможе їх продати після повернення справжніх.

" Мені довелося підписати документ від МОК, у якому зазначалося, що ці медалі не можуть бути комерціалізовані. У мене є ідея п одарувати свої дві репліки своєму тренеру Едді Вінк'єру", – додала Гелла.

Нагадаємо, 19-річний Сем Вотсон двічі побив власний світовий рекорд зі швидкісного скелелазіння.