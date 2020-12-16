Федорчук: Якби подзвонив Зеленський, я був би вже у Кривбасі

Хавбек Руха зізнався, що йому надходили пропозиції з Кривого Рогу

Джерело - ТК Футбол.

Півзахисник львівського Руха Валерій Федорчук не проти завершити кар'єру у львівській команді, однак готовий розглядати пропозиції від інших клубів.

Про це заявив сам футболіст.

"Я ніколи не міг подумати, що буду часто міняти клуби протягом кар'єри. Так ситуація складалася. Закінчувалися контракти й надходили інші пропозиції. Закінчу я кар'єру в Руху? Ніколи не треба загадувати. Я хотів би закінчити в Русі, адже я родом з львівського регіону. Двічі мене запрошували в Кривбас. Я сказав, що ще хочу пограти на хорошому рівні. Кажу їм, що якщо сам Зеленський подзвонить, тоді я і думати не буду. Але зараз я ще не готовий. Не дзвонив Володимир Олександрович? Ні, я думаю, що був би вже там", - зазначив Федорчук.

Відзначимо, що Кривбас розташовується на четвертому місці групи В Другої Ліги. Клуб з Кривого Рогу відстає про лідера в особі харківського Металу на десять очок.

Раніше, Федорчук став найкращим гравцем 13-го туру УПЛ.