Визначено найкращого гравця 13-го туру УПЛ

Найкращим визнано Федорчука

Джерело - УПЛ.

Українська Прем’єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до нашої експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 13-го туру Favbet Ліги.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник Руху Валерій Федорчук, за якого віддали голоси всі респонденти!

Згідно з умовами конкурсу, УПЛ визначає найкращого футболіста туру, навіть якщо один із матчів ігрового дня не відбувся в запланований строк.

Нагадаємо, Рух здобув перемогу над Дніпром-1 (4:1) і піднявся на п'яту позицію в турнірній таблиці.