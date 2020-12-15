Шевчук дорікнув Супрязі у відсутності розвитку

Нападник Динамо Владислав Супряга демонструє найменший прогрес з усіх молодих гравців киян.

Про це розповів ексгравець збірної України В'ячеслав Шевчук.

"Для мене це безумовно дуже талановитий гравець, але наразі у нього психологічні проблеми. Йому важко проявити себе. З усіх молодих гравців Динамо він найменше розвивається і прогресує. Це однозначно.

Вербич - досвідчений гравець, який відмінно проявляє себе в ролі вінгера, на позиції дев'ятки і форварда. Зараз саме словенець перший номер", - сказав Шевчук.