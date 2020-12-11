Білоруська федерація футболу намагається покарати Шкурина, який вимагає відставки Лукашенка

Джерело - betting.team.
Білоруська федерація футболу направила до Дисциплінарного комітету УЕФA запит, в якому просить застосувати санкції щодо нападника ЦСКА Іллі Шкуріну за неявку в молодіжну збірну Білорусі на матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи.
Про це повідомляє Betting Insider.
УЄФА запросив додаткові пояснення щодо ситуації. Слухання у справі Шкуріна призначено на 14 січня 2021 року.
Нагадаємо, 15 серпня Шкурін заявив про те, що відмовляється грати за збірну при режимі Лукашенко.