Найкращий бомбардир Білорусі відмовився виступати за збірну через Лукашенка

Джерело - Чемпіон.
Найкращий бомбардир чемпіонату Білорусі-2019, форвард ЦСКА, Ілля Шкурін не бажає виступати за національну збірну Білорусі.
Про це заявив сам футболіст.
"Про попадання в розширений список збірної країни знову дізнаюся через соціальні мережі, тому свою відповідь пишу також тут. Представляти інтереси національної команди я відмовляюся до тих пір, поки діє режим Лукашенка. Живе Білорусь", - написав Шкурін.
Нагадаємо, білоруського хокеїста жорстоко побили силовики під час протестів.