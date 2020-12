Український захисник ЛАСКа та збірної України Євген Чеберко потрапив у символічну команду 6-го туру Ліги Європи.

ЛАСК здійснив камбек у матчі проти Лудогорця (3:1), а сам 22-річний оборонець провів на полі весь поєдинок.

Попри перемогу ЛАСК посів у групі J третю сходинку та вилетів з Ліги Європи.

