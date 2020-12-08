Каштру вказав завдяки чому Шахтар може переграти Інтер

Фахівець розповів про свої очікування від матчу з Інтером

Гравцям Шахтаря краще думати про перемоги, які у нас були з Реалом, ніж про поразки від Боруссії.

Про це заявив наставник гірників Луїш Каштру.

"Я вважаю за краще думати про перемоги, які у нас були з Реалом, ніж про поразки від Боруссії, але жоден результат не діє на завтрашній матч. Ми сконцентровані на зустрічі з Інтером. Все, що відбулося до сьогоднішнього дня, нас не цікавить. Ми в групі, де всі команди претендують на вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, ми дивимося в тому ж напрямку. Як ми пройдемо Інтер? Таким же чином, як і італійський клуб хоче пройти нас. Завдяки віддачі, амбіцій, уважності і з величезним бажанням бути на цій стадії", - зазначив Каштру.

Раніше, Шахтар назвав заявку на матч з Інтером.