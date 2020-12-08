 Додо розповів, в який клуб міг перейти замість Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
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Додо розповів, в який клуб міг перейти замість Шахтаря

Сьогодні 21:09 549 0
Бразилець відповів на ряд питань, заданих італійськими журналістами
Додо розповів, в який клуб міг перейти замість Шахтаря
#Додо, #Шахтар

Джерело - Tuttomercatoweb.com.

Правий фулбек Шахтаря Додо мав пропозицію від мюнхенської Баварії.

Про це заявив сам футболіст.

"Чи були мене пропозиції від італійських команд? Поки ні. Єдиний офіційний реальний контакт був з Баварією. Очевидно, що Серія А - це ліга, в якій хотів би спробувати себе будь-який футболіст, як і в інших ТОП-чемпіонатах Європи.

Ще у мене була пропозиція від Бенфіки. Той факт, що в Шахтарі проводять значну роботу з бразильцями, вплинув. До того ж гірники завжди борються за титул, завжди грають в Лізі чемпіонів, і допомагають молодим гравцям рости. Перші півроку в Шахтарі були дуже складними для мене, довелося навіть поїхати в оренду в Віторію Гімарайнш. Але так було потрібно для адаптації, - сказав Додо.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про інтерес до Додо з боку Ювентуса.

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