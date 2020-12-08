Додо розповів, в який клуб міг перейти замість Шахтаря

Правий фулбек Шахтаря Додо мав пропозицію від мюнхенської Баварії.

Про це заявив сам футболіст.

"Чи були мене пропозиції від італійських команд? Поки ні. Єдиний офіційний реальний контакт був з Баварією. Очевидно, що Серія А - це ліга, в якій хотів би спробувати себе будь-який футболіст, як і в інших ТОП-чемпіонатах Європи.

Ще у мене була пропозиція від Бенфіки. Той факт, що в Шахтарі проводять значну роботу з бразильцями, вплинув. До того ж гірники завжди борються за титул, завжди грають в Лізі чемпіонів, і допомагають молодим гравцям рости. Перші півроку в Шахтарі були дуже складними для мене, довелося навіть поїхати в оренду в Віторію Гімарайнш. Але так було потрібно для адаптації, - сказав Додо.