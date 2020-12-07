Туринці очікують, що «Шахтар» попросить за Додо близько 20 мільйонів євро

Туринський Ювентус звернув увагу на 22-річного правого фулбека Шахтаря Додо, можливості якого уважно вивчає генеральний директор італійського клубу Фабіо Паратічі.

Про це повідомляє Calciomercatoweb.it.

Очікується, що на найближчому матчі Ліги чемпіонів Інтер - Шахтар будуть присутні представники Ювентуса, перед якими буде поставлена ​​мета переглянути в ділі Додо.

Ювентус очікує, що за Додо Шахтар зажадає близько 20 мільйонів євро, і туринці готові розглянути можливість трансферу бразильця, щоб посилити команду на наступний сезон.

Інвестиції в Додо нині здаються керівництву Ювентуса цілком виправданими, так як на позиції правого фулбека в туринській команді є тільки 29-річний Данило і 32-річний перенавчений під гру в обороні Хуан Куадрадо.

Нагадаємо, Шахтар знищив Минай у 12 турі УПЛ.