Сабо: У матчі з Динамо буду підтримувати Ференцварош

У Динамо є чудові шанси зайняти третє місце у групі Ліги чемпіонів.

Про це розповів екстренер киян Йожеф Сабо.

"Якщо Ференцварошу нарешті пощастить, вони зможуть пройти далі. У середу я перемикав канали між двома трансляціями, але вважав за краще дивитися команду Реброва, адже він був моїм гравцем.

Мені шкода Сергія, адже якби вони не пропустили гол від Ювентуса, їм було б достатньо в Києві будь-якої нічиєї.

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Динамо вже не та команда, якій була раніше, вона могла запросто пропустить 5-6 голів від Ювентуса. Але на даний момент вони фізично, технічно, тактично сильніша Ференцвароша.

Всі кияни говорять про цей матч, вони пильно за ним стежать через Реброва. У Динамо є хороші шанси зайняти 3 місце в групі, але якщо Реброву, нарешті, пощастить, Ференцварош може піднести сюрприз. У будь-якому випадку я буду підтримувати зелено-білих", - сказав Сабо.