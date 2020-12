УЄФА визнав нападника Челсі Олів'є Жіру найкращим гравцем 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У матчі проти Севільї (4:0) французький форвард оформив покер.

It had to be...

Four-goal Giroud takes the prize 👏👏👏#UCLPOTW | @FTBSantander pic.twitter.com/cz76X1ExJi