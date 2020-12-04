 Наступного року Мессі гратиме у ПСЖ - журналіст | Футбол | Champion.com.ua
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Наступного року Мессі гратиме у ПСЖ - журналіст

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Наступного року Мессі гратиме у ПСЖ - журналіст
#Мессі, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Нападник Барселони Ліонель Мессі майбутньому влітку перейде до ПСЖ.

Про це заявляє журналіст RMC Sport Даніель Ріоло.

"Мессі буде в ПСЖ наступного року. Я не жартую. Мессі буде в ПСЖ в наступному році", - зазначив Ріоло.

Нагадаємо, контракт аргентинського футболіста з каталонцями закінчується в 2021 році, і гравець зможе вести переговори з іншими командами вже в січні майбутнього року.

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