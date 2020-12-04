Наступного року Мессі гратиме у ПСЖ - журналіст

Джерело - Чемпіон.
Нападник Барселони Ліонель Мессі майбутньому влітку перейде до ПСЖ.
Про це заявляє журналіст RMC Sport Даніель Ріоло.
"Мессі буде в ПСЖ наступного року. Я не жартую. Мессі буде в ПСЖ в наступному році", - зазначив Ріоло.
🗣💬 "Messi sera au PSG l'année prochaine. Je suis très sérieux. Messi sera au PSG l'année prochaine"— RMC Sport (@RMCsport) December 3, 2020
🔵🔴 Daniel Riolo l'affirme, Messi va rejoindre Neymar à Paris la saison prochaine#RMCEuropa pic.twitter.com/FF3NZ4ZfEV
Нагадаємо, контракт аргентинського футболіста з каталонцями закінчується в 2021 році, і гравець зможе вести переговори з іншими командами вже в січні майбутнього року.
Раніше, Челсі спробує перехопити Мессі.