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Челсі спробує перехопити Мессі

Сьогодні 15:16 533 0
Ліонель Мессі може продовжити кар'єру в АПЛ
Челсі спробує перехопити Мессі
#Мессі, #Челсі, #АПЛ

Джерело - football24.ua.

Челсі долучився до списку клубів, які намагаються здійснити трансфер нападника Барселони Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Goal.

Зазначимо, що контракт Мессі із Барселоною дійсний до літа 2021 року, після чого він може отримати статус вільного агента.

Ліонель намагався покинути клуб влітку 2020 року, проте тодішній президент "блаугранас" Жозеп Бартомеу не відпустив аргентинця.

Мессі у поточному сезоні відіграв у 11 матчах у складі Барселони, записавши до свого активу 6 голів та 4 асисти.

Нагадаємо, Манчестер Сіті заманює Мессі 10-річним контрактом.

 

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