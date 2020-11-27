 Сидорчук міг отримати чотири матчі дискваліфікації | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря на виїзді розгромила АЕК у 4 турі Ліги Європи
Вчора 21:44 2818
Львів - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 14:46 98
ФІФА затвердила склад кошиків для жеребкування відбору на ЧС-2022
Сьогодні 14:41 197
Коробов став чемпіоном України із шахів
Сьогодні 13:15 243
Збірна України втратила одну позицію у рейтингу ФІФА
Сьогодні 12:44 389
Марадону поховали на приватному кладовищі у Буенос-Айресі
Сьогодні 11:30 1031
Україна наблизилась до Шотландії у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 10:12 1320
Скрипник назвав ключовий момент у грі з АЕКом
Сьогодні 09:12 1602
Визначився найкращий гравець матчу АЕК – Зоря
Сьогодні 08:45 1670
Скрипник: Будем робити все, щоб пробитися в плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 08:15 1413
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:54 Футбол Молде - Арсенал 0:3. Огляд матчу 95
14:46 Пряма трансляція Львів - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 98
14:41 Футбол ФІФА затвердила склад кошиків для жеребкування відбору на ЧС-2022 197
14:29 Футбол Йовичевич поборов коронавірус 247
14:16 Футбол Сидорчук міг отримати чотири матчі дискваліфікації 497
13:57 Футбол Рейнджерс - Бенфіка 2:2. Огляд матчу 331
13:46 Бокс Лопес назвав імена бажаних суперників 601
13:31 Футбол Хомченовський отримав двоматчеву дискваліфікацію в УПЛ 378
13:15 Шахи Коробов став чемпіоном України із шахів 243
12:55 Футбол Спарта - Селтік 4:1. Огляд матчу 492
12:44 Футбол Збірна України втратила одну позицію у рейтингу ФІФА 389
12:29 Футбол Вернидуб виділив проблеми Зорі 776
12:16 Футбол Тренер Гента відреагував на фактичний виліт команди з Ліги Європи 948
11:58 Футбол Клуж - Рома 0:2. Огляд матчу 577
11:47 Футбол Лідс цікавиться талантом Барселони 685
11:30 Футбол Марадону поховали на приватному кладовищі у Буенос-Айресі 1031
11:17 Футбол Ла-Ліга планує повернути уболівальників на стадіони 733
10:57 Футбол Наполі - Рієка 2:0. Огляд матчу 805
10:46 Біатлон У біатлоністів Румунії та Франції виявили коронавірус перед стартом Кубка світу 870
10:29 Футбол Чигринський: Зоря змусила АЕК розплачуватися за помилки 1046
10:12 Футбол Україна наблизилась до Шотландії у таблиці коефіцієнтів УЄФА 1320
09:59 Футбол Брага - Лестер 3:3. Огляд матчу 965
09:49 Футбол Тренер АЕКа: Вилучення Шахова вирішило результат матчу 1216
09:34 Футбол Зінченко засудив рішення УЄФА щодо збірної України 1075
09:12 Футбол Скрипник назвав ключовий момент у грі з АЕКом 1602

Сидорчук міг отримати чотири матчі дискваліфікації

Сьогодні 14:16 497 0
Ігор Грищенко прокоментував дискваліфікацію Сергія Сидорчука
Сидорчук міг отримати чотири матчі дискваліфікації
#Сидорчук, #Динамо

Джерело - footballua.tv.

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук міг отримати тривалу дискваліфікацію за фол проти оборонця Шахтаря Віктора Корнієнка.

Про це розповів відповідальний секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.

"Контрольно-дисциплінарний комітет за основу розглядав застосування санкції у вигляді чотирьох матчів дискваліфікації. Але також були враховані пояснення Динамо Київ щодо Сергія Сидорчука, щодо його поведінки в минулому, про його ролі в команді, про характер цього порушення. З огляду на ці пояснення, КДК прийняв рішення пом'якшити покарання і усунути Сидорчука на три матчі від змагань плюс один матч умовно.

Це було серйозне порушення, оскільки воно спричинило травму суперника. Саме тому в дисциплінарних правилах є різниці між просто грубим ігровим порушенням і порушенням, яке призводить до травми футболіста. І така санкція має на меті запобігти повторення в майбутньому таких ситуацій", - заявив Грищенко.

Нагадаємо, УАФ відсторонила Сидорчука на три матчі.

Коментарі ()