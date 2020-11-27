Сидорчук міг отримати чотири матчі дискваліфікації

Півзахисник Динамо Сергій Сидорчук міг отримати тривалу дискваліфікацію за фол проти оборонця Шахтаря Віктора Корнієнка.

Про це розповів відповідальний секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.

"Контрольно-дисциплінарний комітет за основу розглядав застосування санкції у вигляді чотирьох матчів дискваліфікації. Але також були враховані пояснення Динамо Київ щодо Сергія Сидорчука, щодо його поведінки в минулому, про його ролі в команді, про характер цього порушення. З огляду на ці пояснення, КДК прийняв рішення пом'якшити покарання і усунути Сидорчука на три матчі від змагань плюс один матч умовно.

Це було серйозне порушення, оскільки воно спричинило травму суперника. Саме тому в дисциплінарних правилах є різниці між просто грубим ігровим порушенням і порушенням, яке призводить до травми футболіста. І така санкція має на меті запобігти повторення в майбутньому таких ситуацій", - заявив Грищенко.