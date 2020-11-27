Чигринський: Зоря змусила АЕК розплачуватися за помилки

Зоря у матчі проти АЕКа змогла по максимуму використати свої моменти.

Про це розповів захисник грецького клубу Дмитро Чигринський.

"Хід гри був під нашим контролем до видалення. Але потім першим номером діяла Зоря. Вони по максимуму використовували свої моменти. Навіть коли грали вдесятьох, вірили, що зможемо забити. Не скажу, що луганчани грали краще за нас, але вони змусили нас розплачуватися за помилки.

Актуально: Тренер АЕКа: Вилучення Шахова вирішило результат матчу

У нас ще є надія на вихід з групи. Ніхто не здасться. Попереду два матчі, і ми будемо боротися. Сьогодні негативний результат, але ми повинні дивитися тільки вперед", - сказав Чигринський.