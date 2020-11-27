Тренер АЕКа: Вилучення Шахова вирішило результат матчу

Вилучення українського півзахисника Євгена Шахова стало ключовим моментом гри із Зорею у Лізі Європи.

Про це розповів головний тренер грецького клубу Массімо Каррера.

"Ми застосували той же план, що і в першому матчі з Зорею. Думаю, що перший тайм ми провели непогано і мали шанси забити.

Вилучення Шахова в другому таймі сталося в ключовий момент гри і вирішило її результат. Воно дуже ускладнило нам завдання", - сказав Каррера.