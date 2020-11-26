Зоря на виїзді розгромила АЕК у 4 турі Ліги Європи

Майже увесь другий тайм матчу АЕК грав у меншості

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру Ліги Європи луганська Зоря на виїзді зустрічалася з грецьким АЕКом.

Перший тайм матчу був без забитих голів. На 41 хвилині матчу Циганікс міг вивести вперед Зорю, але пробив вище воріт. А на старті другого тайму Шахов отримав друге попередження і АЕК залишився у меншості. І на 61-ій хвилині гості скористалися грою у більшості - Громов відкрив рахунок. А через 14 хвилин після гарної комбінації Кабаєв подвоїв рахунок у матчі. Юрченко на 86-ій хвилині реалізував пенальті і довів рахунок до 3:0 на користь Зорі.

Ліга Європи

4 тур, 26 листопада

Група G

АЕК - Зоря 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Громов, 0:2 - 75 Кабаєв, 0:3 - 86 Юрченко (пен)

АЕК: Атанасіадіс, Сварнас (Васілантопулос, 82), Чигринський, Неделчару, Бакакіс (Галанопулос, 65), Шахов, Крстічич, Сімоеш (Мачерас, 87), Інсуа, Танкович (Ансаріфард, 65), Лівая

Зоря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу-Ханна, Циганікс, Кочергін (Луньов, 82), Іванисеня, Юрченко, Громов (Сайядманеш, 87), Гладкий (Назарина, 63), Кабаєв (Гринь, 87)

Попередження: Шахов, 43, 49; Танкович, 49; Сімоеш, 55; Сванас, 70 - Вернидуб, 49; Кочергін, 73.

Вилучення: Шахов, 49.

Нагадаємо, Рафаїлов вказав на великі фінансові проблеми у Зорі.