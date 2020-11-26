 Зоря на виїзді розгромила АЕК у 4 турі Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря на виїзді розгромила АЕК у 4 турі Ліги Європи
Сьогодні 21:44 814
Шевчук: Зараз Шахтар опустився на дно
Сьогодні 22:55 347
Морозюк: Радію, коли бачу Луческу на місці головного тренера Динамо
Сьогодні 22:39 147
Павелко зустрів рішення УЄФА про поразку збірної України на відпочинку в Єгипті
Сьогодні 22:09 566
Брага зіграла внічию з Лестером. Результати матчів 4 туру Ліги Європи
Сьогодні 21:53 721
АЕК - Зоря 0:3. Як це було
Сьогодні 21:44 2338
УАФ відсторонила Сидорчука на три матчі
Сьогодні 21:24 2053 1
Хімік програв Галатасараю і залишив Кубок ЄКВ
Сьогодні 19:55 219
Красюк розповів про наступний бій Усика
Сьогодні 18:55 1846
Асоціація футболістів України вимагатиме відставки Павелка, якщо УАФ програє у Лозанні
Сьогодні 16:39 883
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:11 Хокей. УХЛ Кременчук - Сокіл 1:3. Огляд матчу 51
22:55 Футбол Шевчук: Зараз Шахтар опустився на дно 347
22:39 Футбол Морозюк: Радію, коли бачу Луческу на місці головного тренера Динамо 147
22:23 Футбол АЕК - Зоря 0:3. Огляд матчу 703
22:11 Блог Півзахисник Зорі відзначився надзвичайно красивим голом у ворота АЕКа 405
22:09 Футбол Павелко зустрів рішення УЄФА про поразку збірної України на відпочинку в Єгипті 566
21:53 Футбол Брага зіграла внічию з Лестером. Результати матчів 4 туру Ліги Європи 721
21:44 Футбол Зоря на виїзді розгромила АЕК у 4 турі Ліги Європи 814
21:44 Футбол АЕК - Зоря 0:3. Як це було 2338
21:39 Хокей. УХЛ Білий Барс - Крижані Вовки 3:2. Огляд матчу 387
21:27 Блог Найкращі сюжети я написала на пробіжці - Марічка Падалко 136
21:24 Футбол УАФ відсторонила Сидорчука на три матчі 2053 1
21:09 Хокей. УХЛ Сокіл на виїзді переграв чемпіона України у 11 турі УХЛ 561
20:55 Футбол Федецький: Україну просто прибрали, нагадує 90-ті 591
20:41 Баскетбол Лень замість Торонто міг перейти до Лейкерс 540
20:25 Футбол Бєланов: УЄФА створив дуже небезпечний прецедент 1478
20:12 Хокей. УХЛ Білий Барс переміг Крижаних Вовків у 11 турі УХЛ 705
19:55 Волейбол Хімік програв Галатасараю і залишив Кубок ЄКВ 219
19:53 Пряма трансляція АЕК - Зоря: онлайн-трансляція матчу 4 туру Ліги Європи. LIVE 1258
19:40 Футбол УЄФА незабаром передасть Україні мотивувальну частину рішення 856
19:36 Блог Ребров зробив сину унікальний подарунок 1626
19:26 Бокс Джейкобс розповів, з ким хотів би зустрітися до завершення кар'єри 750
19:10 Футбол Галатасарай відновив інтерес до Яремчука 823
18:55 Бокс Красюк розповів про наступний бій Усика 1846
18:40 Футбол Громов та Гладкий вийдуть у стартовому складі Зорі на матч з АЕКом 940

Зоря на виїзді розгромила АЕК у 4 турі Ліги Європи

Сьогодні 21:44 814 0
Майже увесь другий тайм матчу АЕК грав у меншості
Зоря на виїзді розгромила АЕК у 4 турі Ліги Європи
#Зоря, #АЕК

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру Ліги Європи луганська Зоря на виїзді зустрічалася з грецьким АЕКом.

Перший тайм матчу був без забитих голів. На 41 хвилині матчу Циганікс міг вивести вперед Зорю, але пробив вище воріт. А на старті другого тайму Шахов отримав друге попередження і АЕК залишився у меншості. І на 61-ій хвилині гості скористалися грою у більшості - Громов відкрив рахунок. А через 14 хвилин після гарної комбінації Кабаєв подвоїв рахунок у матчі. Юрченко на 86-ій хвилині реалізував пенальті і довів рахунок до 3:0 на користь Зорі.

Ліга Європи
4 тур, 26 листопада 
Група G

АЕК - Зоря 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Громов, 0:2 - 75 Кабаєв, 0:3 - 86 Юрченко (пен)

АЕК: Атанасіадіс, Сварнас (Васілантопулос, 82), Чигринський, Неделчару, Бакакіс (Галанопулос, 65), Шахов, Крстічич, Сімоеш (Мачерас, 87), Інсуа, Танкович (Ансаріфард, 65), Лівая

Зоря: Шевченко, Фаворов, Вернидуб, Абу-Ханна, Циганікс, Кочергін (Луньов, 82), Іванисеня, Юрченко, Громов (Сайядманеш, 87), Гладкий (Назарина, 63), Кабаєв (Гринь, 87)

Попередження: Шахов, 43, 49; Танкович, 49; Сімоеш, 55; Сванас, 70 - Вернидуб, 49; Кочергін, 73.

Вилучення: Шахов, 49.

Нагадаємо, Рафаїлов вказав на великі фінансові проблеми у Зорі.

Коментарі ()