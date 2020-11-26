УЄФА незабаром передасть Україні мотивувальну частину рішення

Після отримання рішення можна буде подавати апеляцію

Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА до 30-го листопада повинен передати в Українську асоціацію футболу мотивувальну частину рішення про технічну поразку в матчі Швейцарія - Україна.

Про це повідомляє ТК Футбол.

Після отримання документів, де УЄФА пояснить мотиви рішення, УАФ матиме 10 днів, щоб подати апеляцію до Арбітражного суду в Лозанні.

Раніше в УАФ заявили, що мають намір подавати апеляцію.

За підсумками технічної поразки 0:3 збірна України знизилася в класі з Дивізіону A Ліги націй.