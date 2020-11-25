Джерело - УАФ.
Апеляційний комітет УЄФА розглянув справу щодо скасування поєдинку Ліги націй Швейцарія - Україна, який мав відбутися 17 листопада.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Нагадаємо, що у зв’язку з рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна було скасовано.
За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія - Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3.
"Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА УАФ заявляє про свою категоричну незгоду із ним та про свій намір оскаржити дане рішення у Спортивному арбітражному суді в м. Лозанна одразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною", - заявив генеральний секретар асоціації Юрій Запісоцький.