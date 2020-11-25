Прийнято рішення у справі щодо скасування матчу Швейцарія - Україна

Джерело - УАФ.

Апеляційний комітет УЄФА розглянув справу щодо скасування поєдинку Ліги націй Швейцарія - Україна, який мав відбутися 17 листопада.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Нагадаємо, що у зв’язку з рішенням департаменту охорони здоров’я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія - Україна було скасовано.

За підсумками розгляду справи Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч Швейцарія - Україна не відбувся з вини збірної України з футболу, та зарахувати їй технічну поразку з рахунком 0:3.