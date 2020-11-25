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Павелко прокоментував рішення УЄФА щодо технічної поразки збірній України

Сьогодні 19:10 904 1
УЄФА прийняла найгірший з варіант вирішення справи
Павелко прокоментував рішення УЄФА щодо технічної поразки збірній України
#Павелко, #УАФ

Джерело - Чемпіон.

Рішення УЄФА по справі матчу Швейцарія - Україна завдає серйозний удар по спортивному принципу.

Про це заявив керівник УАФ Андрій Павелко.

"Апеляційний комітет УЄФА присудив технічну поразку збірній України у скасованому матчі зі Швейцарією. Так, це найгірший з можливих варіантів у цій справі. І це дуже небезпечний прецедент, який наносить серйозний удар по спортивному принципу, відповідно до якого мають визначатися результати матчів. Але чи можна таке рішення вважати поразкою команди Андрія Шевченка, яка до останньої хвилини готова була відстоювати честь України в 6 турі Ліги націй? Безумовно ні! 

Я дуже вдячний кожному футболісту і адміністраторам команди, тренерському штабу і лікарям збірної за характер і готовність до цього футбольного двобою! Дякую всім нашим вболівальникам за неймовірну підтримку синьо-жовтих в соцмережах! Повірте, вона надзвичайно важлива! Це складний період в житті збірної і всього українського футболу, але ми пройдемо його з високо піднятою головою!

Свідомо не коментував тему раніше, тому що будь-яке висловлювання могло бути розцінене, як тиск на дисциплінарні органи УЄФА з боку члена Виконкому УЄФА. Водночас історія зі скасуванням матчу Швейцарія - Україна продемонструвала, що протокол УЄФА “Повернення до гри” потребує серйозних змін і доповнень. 

Зокрема в частині визначення строків, які надаються національним асоціаціям на формування нового складу збірної у випадку переведення команди на карантин. На найближчому засіданні Виконкому УЄФА, яке відбудеться на початку грудня, запропоную колегам затвердити в протоколі “Повернення до гри” строк не менше 48 годин - на формування нової збірної в разі, якщо команда проводить матч на виїзді, і не менше 24 годин - якщо вдома. Такі часові рамки дозволили б нам організувати і привезти нову збірну в Люцерн на матч зі Швейцарією. Натомість провести таку заміну лише за добу, як нам пропонували, неможливо з об’єктивних, незалежних від УАФ причин. Сподіваюсь на підтримку ініціативи УАФ у Виконкомі УЄФА", - зазначив Павелко.

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