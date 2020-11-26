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Федецький: Україну просто прибрали, нагадує 90-ті

Сьогодні 20:55 590 0
Ексгравець прокоментував рішення УЄФА щодо технічної поразки збірній України
Федецький: Україну просто прибрали, нагадує 90-ті
#Федецький

Джерело - ТК Футбол.

Рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА зарахувати збірній України технічну поразку за матч Ліги націй проти Швейцарії є таким, що шокує.

Про це заявив колишній гравець збірної України Артем Федецький.

"Насправді, я шокований таким рішенням. Нагадує якісь 90-ті. Просто прибрали України з квартету найсильніших збірних. Тим більше, ми пам'ятаємо висловлювання Андрія Шевченка, що у збірної є достатня кількість футболістів. Це рішення - це закулісні ігри. Мені цікаво, як би вирішувалася доля матчу, якби грали збірні Іспанії або Німеччини. І яке рішення вони б прийняли. Потрібно однозначно подавати апеляцію. Матч повинен бути зіграний, все повинно вирішувати за спортивним принципом.

Штаб-квартира УЄФА де знаходиться? У Швейцарії, так? Ось тому такі рішення і приймаються, все сходиться. Не потрібно бути Шерлоком Холмсом чи доктором Ватсоном, щоб зрозуміти, звідки ростуть ноги. Прийняли вигідне для Швейцарії рішення. Я впевнений, що вони нашу збірну не обіграли б. Наша команда зараз входить в ТОП-когорту найсильніших збірних світу. Тому вони вирішили зайвий раз не ризикувати і скористатися нехорошим пунктом. Якби вина була на нашій команді... А так, прецеденту немає. Тут ситуація форс-мажорна і УЄФА не повинен був приймати таке неправильне рішення", - сказав Федецький.

Нагадаємо, Україні присудили технічну поразку за матч зі Швейцарією.

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