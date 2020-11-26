Карабах оштрафований на € 100 тис.

УЄФА виніс рішення по дисциплінарній справі проти керівника пресслужби Карабаху Нурлана Ібрагімова.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Він на своїй сторінці в соцмережах опублікував заклики до вбивства вірмен різного віку. Було прийнято рішення довічно відсторонити Ібрагімова від будь-якої футбольної діяльності. Карабах оштрафований на € 100 тис.

4 листопада було оголошено, що співробітника Карабаху тимчасово відсторонили від футболу. У публікаціях Ібрагімова угледіли расистські заклики і порушення базових правил поведінки. Також від співпраці з Карабахом відмовилася фірма adidas, яка раніше була його технічним спонсором.

Генеральна прокуратура Вірменії порушила кримінальну справу проти прессекретаря Карабаху Нурлан Ібрагімова - на особистих сторінках в соціальних мережах він закликав до вбивства людей різного віку вірменської національності.

Нагадаємо, Україні присудили технічну поразку за матч зі Швейцарією.