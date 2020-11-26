Сабо: УЄФА прийняв неправильне рішення, це все так просто не закінчиться

УЄФА прийняв неправильне рішення щодо технічної поразки збірної України у матчі проти Швейцарії.

Про це розповів колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо.

"Я все чекав, будь-яке рішення, але тільки не таке. Як можна робити такі речі? Адже Україна абсолютно не винна. Я обурений таким рішенням як колишній футболіст і як тренер. Тому що не тільки я повинен висловитися. Нехай інші фахівці теж висловляться.

Актуально: Лужний: В України немає шансів в арбітражному суді

УЄФА прийняв неправильне рішення. Це все так просто не закінчиться. Є чесні люди, які працюють у футболі, і вони зрозуміють, що несправедливо так ставитися до нашої збірної", - сказав Сабо.