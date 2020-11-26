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Лужний: В України немає шансів в арбітражному суді

Сьогодні 10:14 1696 0
Олег Лужний прокоментував рішення УЄФА
Лужний: В України немає шансів в арбітражному суді
#Лужний, #УАФ, #УЄФА

Джерело - tribuna.com.

УЄФА прийняла незрозуміле рішення щодо технічної перемоги Швейцарії у грі проти України.

Про це розповів ексгравець національної команди Олег Лужний.

"Я думаю, ця історія була придумана ще раніше. У нас вистачало футболістів, які готові були грати, а швейцарці відмовилися. На яких підставах? Доктор кантону Люцерн сказав, що не можна грати? У них адже були негативні тести на руках.

Тепер потрібно грати далі, що нам залишається робити. Йти в арбітражний суд в Лозанні – нуль відсотків шансів.

УАФ все зробила для того, щоб матч відбувся. Навіть другу збірну не було сенсу збирати, адже в національній команді чекали дозволу вийти на поле 17 здорових футболістів. А допустимий мінімум – 14 гравців. Для чого нам команда В?

Україна мала право грати і була готова вийти на поле. Для мене це рішення УЄФА абсолютно незрозуміле", - розповів Лужний.

Нагадаємо, Україні присудили технічну поразку за матч зі Швейцарією.

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