У швейцарській Федерації футболу задоволені рішенням УЄФА

Генеральний секретар Федерації футболу Швейцарії Роберт Брайтер відреагував на рішення УЄФА про присудження технічної поразки збірної України в матчі Ліги націй проти Швейцарії.

Про це розповів сам функціонер.

"Ми взяли до відома рішення УЄФА. З огляду на ситуацію, що склалася, УЄФА встановив обов'язкові правила (перед початком турніру). Вони були передані всім асоціаціям в серпні, і сьогоднішнє рішення засноване саме на цих правилах.

Ми були б раді заробити три очки на полі та були готові до гри. Тепер є рішення УЄФА. Ми раді, що збірна Швейцарії зможе в майбутньому грати в дивізіоні А Ліги націй", - відзначив Брайтер.