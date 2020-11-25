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Луческу: Проти Динамо вийшли футболісти вартістю понад 400 млн євро

Сьогодні 08:43 1781 0
Мірча Луческу прокоментував поразку від Барселони
Луческу: Проти Динамо вийшли футболісти вартістю понад 400 млн євро
#Барселона, #Динамо, #Луческу

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу оцінив поразку від Барселони у Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"Матч можна поділити на дві частини. Перший тайм був добре зіграний нашими хлопцями проти висококласних футболістів, які володіють хорошою технікою та все виконували на високих швидкостях. Нам практично вдалося перекрити всі підходи до воріт, і суперник завдав лише одного удару в рамку воріт за перший тайм. Водночас у нас було два хороші моменти, але хлопці то заважали один одному, то не було останнього пасу. Також ми непогано виходили в контратаки, але знову ж таки поспіх або невпевненість не дозволяли доводити їх до логічного завершення.

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Також добре почали другий тайм, але втрата м'яча в центрі поля призвела до того, що після ледь не першого удару в площину воріт ми пропустили. Також я тільки що переглянув епізод, де суддя зобов'язаний був давати пенальті за порушення правил проти Вербича, але він чомусь не призначив 11-метровий удар... Надалі футболісти Барселони, використовуючи швидкість та техніку, створювали моменти біля наших воріт, ми же не доводили свої контратаки до логічного завершення.

Пропустивши другий м'яч після кутового, мені дуже не сподобалося, що хлопці фактично опустили руки, не вірячи, що вдасться повернутися у гру. Йдучи вперед, залишали багато зон за своїми спинами, програвали дуже багато єдиноборств. Але також варто розуміти, скільки сумарно було заплачено за тих футболістів, які вийшли грати проти нас – а це понад 400 млн. Це хороші висококласні гравці, що вони довели на полі.

Тепер нам залишається битися за європейську весну та налаштовуватися на ті матчі, які залишилися в чемпіонаті України до зимової паузи. За такого рахунку не має сенсу шукати якісь моменти, але якби за рахунку 0:0 суддя призначив пенальті у ворота гостей або ми би реалізували одну зі своїх контратак до перерви, то все могло скластися інакше.

Дуже чекаю, щоб футболісти, які перехворіли на коронавірус, повернулися на колишній функціональний рівень. Деякі з них лише кілька днів тренувалися, і поки не готові грати в поєдинках такого рівня, як Ліга чемпіонів", - відзначив Луческу.

Нагадаємо, Барселона розгромила Динамо у 4 турі Ліги чемпіонів.

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