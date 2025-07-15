Ексзахисник Реала підписав контракт з клубом Сегунди

Колишній захисник мадридського Реала Хесус Вальєхо підписав контракт з Альбасете.

Про це повідомила пресслужба колективу з Сегунди.

Контракт розраховано до літа 2027 року. Нагадаємо, що 31 травня футболіст залишив Реал на правах вільного агента.

🎥 | Firmado y celebrado 😁 pic.twitter.com/R3jx0VtINa — Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) July 14, 2025

28-річний Вальєхо був частиною мадридців з 2015 року і за цей час зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Протягом кар'єри у "королівському клубі" захисник відправлявся в оренду до Гранади, Вулвергемптона, Айнтрахта та Сарагоси.

Минулий сезон Альбасете завершив на 10 місці другого за силою дивізіону Іспанії, набравши 58 очок у 42 матчах.

Раніше повідомлялось, що головна зірка Реала вимагає від клубу суттєвого підвищення зарплати.