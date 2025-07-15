Ексзахисник Реала підписав контракт з клубом Сегунди
Хесус Вальєхо
Альбасете
Колишній захисник мадридського Реала Хесус Вальєхо підписав контракт з Альбасете.
Про це повідомила пресслужба колективу з Сегунди.
Контракт розраховано до літа 2027 року. Нагадаємо, що 31 травня футболіст залишив Реал на правах вільного агента.
28-річний Вальєхо був частиною мадридців з 2015 року і за цей час зіграв 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.
Протягом кар'єри у "королівському клубі" захисник відправлявся в оренду до Гранади, Вулвергемптона, Айнтрахта та Сарагоси.
Минулий сезон Альбасете завершив на 10 місці другого за силою дивізіону Іспанії, набравши 58 очок у 42 матчах.
Раніше повідомлялось, що головна зірка Реала вимагає від клубу суттєвого підвищення зарплати.