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Шульга не допоміг Бостону уникнути поразки від Маямі

Володимир Максименко — 15 липня 2025, 09:26
Шульга не допоміг Бостону уникнути поразки від Маямі
Максим Шульга
Getty Images

Український розігруючий Бостон Селтікс Максим Шульга не допоміг команді уникнути поразки від Маямі в матчі Літньої ліги НБА.

Зустріч завершилась з рахунком 96:100 на користь Хіт.

За 25 хвилин на паркеті, Шульга записав на свій рахунок шість очок, одне підбирання та вісім передач, не допустивши при цьому жодної втрати.

Після трьох зіграних матчів Бостон посідає 11 місце з 30 команд, двічі вигравши та одного разу зазнавши поразки.

Шульга був обраний під загальним 57-м піком драфту НБА 2025 року. В результаті обміну його пік перейшов від Орландо до Бостона.

Максим виставив свою кандидатуру на драфт НБА після того, як він завершив свій п'ятий сезон в NCAA, де він виступав за Вірджинію Ремс (VCU).

Разом із командою українець став переможцем дивізіону Atlantic-10, а самого баскетболіста визнали найкращим гравцем року.

Зазначимо, що в Літній лізі грає ще один українець Дмитро Скапінцев. У матчі з Мемфісом бігмен набрав 6 очок за 4 хвилини на паркеті.

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