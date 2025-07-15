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Гасперіні прагне підписати в Рому одного з найдорожчих гравців чемпіонату Бразилії

Станіслав Лисак — 15 липня 2025, 10:06
Гасперіні прагне підписати в Рому одного з найдорожчих гравців чемпіонату Бразилії
Getty Images

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прагне підписати правого захисника Фламенгу Веслі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Новий наставник "вовків" наполягає на трансфері одного з найдорожчих гравців бразильської Серії А.

Римляни збільшать свою пропозицію до 25 млн євро. Наразі гравець оцінюється на Transfermarkt у 20 млн, що є 4 найбільшою вартістю серед усіх гравців чемпіонату Бразилії.

Раніше повідомлялося, що 21-річний бразилець не захотів їхати до Росії, маючи на руках пропозицію від команди, за яку виступає Артем Довбик.

Веслі виступає за першу команду Фламенго з січня 2023 року. За цей час захисник зіграв у 133 матчах, у яких відзначився 3 голами та 5 результативними передачами. Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до кінця 2028 року.

Гравець двічі виходив на поле в межах Клубного чемпіонату світу-2025, де бразильський колектив дійшов до стадії 1/8 фіналу. Там його шлях на турнірі закінчився – "червоно-чорні" зазнали поразки від Баварії (2:4).

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