Гасперіні прагне підписати в Рому одного з найдорожчих гравців чемпіонату Бразилії
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прагне підписати правого захисника Фламенгу Веслі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Новий наставник "вовків" наполягає на трансфері одного з найдорожчих гравців бразильської Серії А.
Римляни збільшать свою пропозицію до 25 млн євро. Наразі гравець оцінюється на Transfermarkt у 20 млн, що є 4 найбільшою вартістю серед усіх гравців чемпіонату Бразилії.
Раніше повідомлялося, що 21-річний бразилець не захотів їхати до Росії, маючи на руках пропозицію від команди, за яку виступає Артем Довбик.
Веслі виступає за першу команду Фламенго з січня 2023 року. За цей час захисник зіграв у 133 матчах, у яких відзначився 3 голами та 5 результативними передачами. Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до кінця 2028 року.
Гравець двічі виходив на поле в межах Клубного чемпіонату світу-2025, де бразильський колектив дійшов до стадії 1/8 фіналу. Там його шлях на турнірі закінчився – "червоно-чорні" зазнали поразки від Баварії (2:4).