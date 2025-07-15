Гасперіні прагне підписати в Рому одного з найдорожчих гравців чемпіонату Бразилії

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні прагне підписати правого захисника Фламенгу Веслі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Новий наставник "вовків" наполягає на трансфері одного з найдорожчих гравців бразильської Серії А.

Римляни збільшать свою пропозицію до 25 млн євро. Наразі гравець оцінюється на Transfermarkt у 20 млн, що є 4 найбільшою вартістю серед усіх гравців чемпіонату Бразилії.

🚨🟡🔴 AS Roma are expected to push again for Wesley as Flamengo insist on €25m package for the fullback.



Gasperini wants Wesley as priority with talks to continue in order to get the deal done.



🎥🇮🇹 https://t.co/ktdbNaLTXo pic.twitter.com/lXsEb8ryF2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2025

Раніше повідомлялося, що 21-річний бразилець не захотів їхати до Росії, маючи на руках пропозицію від команди, за яку виступає Артем Довбик.

Веслі виступає за першу команду Фламенго з січня 2023 року. За цей час захисник зіграв у 133 матчах, у яких відзначився 3 голами та 5 результативними передачами. Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до кінця 2028 року.

Гравець двічі виходив на поле в межах Клубного чемпіонату світу-2025, де бразильський колектив дійшов до стадії 1/8 фіналу. Там його шлях на турнірі закінчився – "червоно-чорні" зазнали поразки від Баварії (2:4).