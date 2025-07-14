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Чжилей змінив думку щодо фаворита реваншу Усик – Дюбуа

Олександр Булава — 14 липня 2025, 20:25
Чжилей змінив думку щодо фаворита реваншу Усик – Дюбуа
Чжан Чжилей
Getty images

Китайський надважковаговик Чжан Чжилей (27-3-1, 22 KO) змінив свою думку щодо фаворита реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23−0, 14 КО) і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22−2, 21 КО).

Про це боксер розповів у коментарі iFL TV.

Чжан вважає, що у другому поєдинку британець зможе здолати українця.

"Раніше я був шанувальником стилю Усика. Я досі ним є, але цього разу я віддаю перевагу Дюбуа", – сказав Чжилей.

Нагадаємо, що реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня. Локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше своїм прогнозом на поєдинок поділився Сауль Альверес, який поставив 500 тисяч доларів на переможця.

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