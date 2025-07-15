Відомий промоутер підтвердив намір організувати бій між Джошуа та Полом

Відомий промоутер та директор Matchroom Sport Едді Гірн висловив свій намір організувати поєдинок Ентоні Джошуа та Джейка Пола.

Слова функціонера наводить Talksport.

"Ми дійсно напередодні мали певні обговорення із Туркі, а раніше він зустрічався із Полом. Гадаю, ми могли б це зробити, але це достатньо божевільно, щоб бути правдою.



Якщо нам прямо запропонують цей бій, то чому б не погодитись? Я буду шокований, якщо Ентоні відмовиться від нього. Наш план – зустрітись із Тайсоном Ф'юрі, але якщо на шляху до цього ми ще залучимо Джейка Пола, то я б із задоволенням на це подивився", – розповів Гірн.