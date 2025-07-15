Відомий промоутер підтвердив намір організувати бій між Джошуа та Полом
Відомий промоутер та директор Matchroom Sport Едді Гірн висловив свій намір організувати поєдинок Ентоні Джошуа та Джейка Пола.
Слова функціонера наводить Talksport.
"Ми дійсно напередодні мали певні обговорення із Туркі, а раніше він зустрічався із Полом. Гадаю, ми могли б це зробити, але це достатньо божевільно, щоб бути правдою.
Якщо нам прямо запропонують цей бій, то чому б не погодитись? Я буду шокований, якщо Ентоні відмовиться від нього. Наш план – зустрітись із Тайсоном Ф'юрі, але якщо на шляху до цього ми ще залучимо Джейка Пола, то я б із задоволенням на це подивився", – розповів Гірн.
Нагадаємо, напередодні Джейк здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО). Бій пройшов усю дистанцію у 10 раундів та завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.
Що стосується Джошуа, то після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року британець одержав чотири перемоги поспіль.
Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.
Раніше промоутер назвав потенційний рік завершення кар'єри Джошуа.