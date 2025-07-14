Це безумство, – Чісора розповів, як Усик реагує на ракетні обстріли з боку Росії

Відомий британський боксер Дерек Чісора назвав Олександра Усика "не зовсім нормальним" через його реакцію на ракетні обстріли від росіян.

Цікавою історією про українця ветеран поділився під час інтерв'ю на talkSPORT Boxing.

"Щоб бути Олександром Усиком, треба мати трохи "поїхавший дах", розумієте? Треба бути… ну, не зовсім нормальним. Ти зараз зрозумієш, про що я. Я бачився з ним кілька місяців тому – пили каву, розмовляли. Він приїхав з України і каже: "Перед тим як летіти сюди, я був удома. А над моїм будинком летіли ракети. Я не хотів спускатися в укриття, просто ліг спати." Це ж безумство! Уяви собі, ти і твоя дружина, наприклад, у такій ситуації, а він просто отак живе", – сказав Чісора.

😨 "Mentally disturbed!"

🤯 "Some craziness!"@DerekWarChisora reveals an untold story of a meet-up with Oleksandr Usyk before Dubois & why he's more of a threat than ever 😤



Watch in full here: https://t.co/YUPx8gzicz pic.twitter.com/5gULRvpbDL — talkSPORT (@talkSPORT) July 14, 2025

Нагадаємо, вже 19 липня у Лондоні Олександр Усик проведе другий бій із Даніелем Дюбуа, який відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі".

Сьогодні український чемпіон за версіями WBA, WBC та WBO разом зі своєю командою прибув до столиці Великобританії.

Раніше повідомлялося, що Усик у відвертому інтерв'ю розповів про ракетні обстріли Росією цивільної інфраструктури України.