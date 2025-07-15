Один з футболістів Миная розповів про долю команди

Захисник Миная Павло Західний поділився інформацією про долю команди, яка протягом останніх місяців була близькою до зникнення з футбольної мапи України.

Футболіст поспілкувався з Українським футболом.

За словами Західного, Миная не буде серед учасників Першої ліги сезону-2025/26, як і самого клубу. Як зазначив сам гравець, свою кар'єру він продовжить у ЮКСА.

Цікаво, що інший представник закарпатців, Назарій Горобчак, заявив про відсутність будь-якої конкретики з боку керівництва та не став стверджувати, чи буде або не буде існувати команда.

Сезон-2024/25 Минай завершив на четвертому місці у турнірній таблиці групи вибування. Ужгород фінішував на шостій позиції групи А Другої Ліги.

Протягом літа з'являлась інформація про те, що Минай через фінансові труднощі не зможе взяти участь у наступному розіграші Першої ліги, але наразі це жоден з керівників колективу не підтвердив та не заперечив.

Команду було засновано у 2015 році, а у сезоні-2020/21 закарпатці дебютували в УПЛ. За підсумками кампанії-2023/24 Минай вилетів до Першої ліги.

Раніше президент ФК Ужгород прокоментував інформацію про можливе злиття команд.